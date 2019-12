Ctgb verbiedt twee glyfosaatproducten vanwege hulpstof

Het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft van één glyfosaatmiddel (Kyleo) de toelating ingetrokken en van een tweede glyfosaatmiddel (Etna Next) de toelating sterk ingeperkt.

De menselijke gezondheid is bij gebruik van beide middelen niet in het geding en de toelating van de stof glyfosaat staat vooralsnog niet ter discussie, zegt het Ctgb.

Hulpstoffen geven problemen

Dat één glyfosaatmiddel is afgewezen en van een ander middel de toelating sterk is ingeperkt, is ook niet vanwege hun glyfosaat-component, maar vanwege de toegevoegde hulpstoffen dat naast glyfosaat ook aan de formulering is toe gevoegd. De hulpstof in Kyleo geeft risico’s voor waterorganismen, terwijl de hulpstof in Etna Next risico’s geeft voor niet-doelwit-geleedpotigen (insecten, spinnen en dergelijke). Daarom mag Kyleo niet meer worden toegepast en mag Etna Next niet meer volvelds over akkers worden gesproeid.

Sommige toepassingen toegelaten

Veilig gebruik van Etna Next is wel aan te tonen voor de aangevraagde toepassingen via een aanstrijkbehandeling in bieten en mais tegen aardappelopslag, pleksgewijze aanstrijkbehandelingen tegen onkruiden en het uitlopen van stobben van bomen en struiken in akkerbouwgewassen, cultuurgraslanden, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen. Hierbij is de blootstelling van niet-doelwit-geleedpotigen verwaarloosbaar. Deze toepassingen kunnen daarom wel worden toegelaten.

Nationale herbeoordeling glyfosaten

Na de vernieuwde toelating van de werkzame stof glyfosaat door de Europese Commissie moeten nationale toelatingsautoriteiten middelen met de stof herbeoordelen. Het Ctgb beoordeelt iedere stof en elk middel volgens de Europese veiligheidsnormen en wetgeving die daarop van toepassing zijn. En daarbij kijkt het niet alleen naar de risico’s voor de mens, maar ook naar de risico’s voor dieren en het milieu.