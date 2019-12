Cosun hoopvol over hogere PFAS-norm

Coöperatie Cosun is hoopvoller geworden dat de afzet van tarragrond weer op gang kan komen.

Minister Stientje van Veldhoven van Milieu (D66) verhoogde afgelopen vrijdag de PFAS-norm in grond van 0,1 microgram naar 0,8 microgram. Ook kunnen verwerkers van agrarische grondstoffen de fabrikant-eigenverklaring weer gebruiken voor de afzet van tarragrond.

Voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer van Cosun is hoopvoller geworden. “Maar we moeten de uitwerking van de Kamerbrief over de PFAS-norm nader bestuderen of het voor ons werkbaar is. De Kamerbrief geeft ons hoop dat we de tarragrond weer kunnen afzetten.”

0,1 microgram PFAS per kilo droge stof

Van Veldhoven hanteerde sinds 8 juli voor grond een strenge norm van 0,1 microgram PFAS per kilo droge stof. Daardoor kwamen baggerwerk, grondverzet en afzet van tarragrond stil te liggen. De norm is vrijdag verhoogd naar 0,8 microgram. Als lokale overheden kunnen aantonen dat de achtergrondwaarde (wat sowieso al in de grond voorkomt) hoger is dan die 0,8 microgram, dan mag tarragrond worden afgezet met een maximum van 3 microgram PFAS. Grond met meer PFAS moet naar de reiniging of een stortplaats.

Problemen bij afzet tarragrond

Vorige week meldde Cosun dat de verwerking van aardappelen, bieten en cichoreiwortels in gevaar komt bij de Cosun-bedrijven door de strenge PFAS-norm. Aviko, Suiker Unie en Sensus hebben grote problemen bij de afzet van tarragrond. Het probleem is verergerd door de natte oogst van dit najaar, waardoor extra veel grond naar de fabrieken is meegeleverd. Normaal gaat deze grond terug naar de landbouw, bijvoorbeeld voor het ophogen van percelen. Ook wordt de grond gebruikt bij de aanleg van wegen, de bouw van huizen of voor dijkversterking. De bedrijven gebruiken daarbij de fabrikant-eigenverklaring. Die wordt normaal goedgekeurd door een certificeringsinstantie, dat toezicht houdt op de kwaliteit van tarragrond. Deze procedure is zo afgesproken met de overheid omdat het schone grond betreft dat zo van de akkers komt. Cosun doet verder niks met de grond. De fabrikant-eigenverklaring kon na 8 juli niet meer worden gebruikt. Dat heeft milieuminister Van Veldhoven nu weer mogelijk gemaakt.