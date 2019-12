Bijna kwart aardappelexport naar Afrika

Bijna een kwart van de Nederlandse aardappelexport in november had Afrika als bestemming. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

In totaal werd vorige maand 17.489 ton consumptie-aardappelen verscheept naar Afrika. Dat is 23% van de totale Nederlandse aardappelexport. Daarmee levert Afrika een grote bijdrage aan de grotere afzetmogelijkheden voor aardappelen dit seizoen.

Senegal is in Afrika de belangrijkste bestemming voor Nederlandse aardappelen. Met 6.725 ton in november is de totale uitvoer naar Senegal dit seizoen gestegen naar bijna 19.000 ton. Daarnaast worden ook grote hoeveelheden verscheept naar Ivoorkust, Mali en Mauritanië.

België grootste afnemer

De totale afzet naar Afrika is dit seizoen gestegen naar 47.680 ton. Daarmee is de uitvoer naar dit continent groter dan de export naar Duitsland (40.304 ton). België blijft met afstand de grootste afnemer van Nederlandse aardappelen. De Belgen kochten vorige maand 30.820 ton, waarmee het seizoenstotaal is gestegen naar bijna 150.000 ton. Daarmee is de export naar België kleiner dan vorig jaar. Door een grotere uitvoer naar Senegal en naar Duitsland is de Nederlandse aardappelafzet in het buitenland per 1 december toch groter dan in de voorgaande vier jaren.