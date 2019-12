Agrico boekt recordomzet in 2018/2019

Agrico heeft een financieel goed boekjaar 2018/2019 achter de rug.

De omzet kwam op een record van bijna € 320 miljoen. Dat is 16% meer dan in het boekjaar ervoor. In 2018 werd 14.016 hectare pootaardappelen geteeld voor Agrico. Dat is het grootste areaal ooit. Het nettoresultaat van € 2,5 miljoen was het hoogste in 5 jaar.

Minder pootaardappelen verhandeld

Door de droogte in 2018 verhandelde Agrico minder pootaardappelen. Agrico verkocht in 2018/2019 bijna 422.000 ton pootgoed. Dat is 9% minder dan in boekjaar 2018/2019 en de kleinste hoeveelheid in 4 jaar.

Maar doordat het pootgoed erg hoge prijzen opbracht, kwam de omzet toch op een record. Agrico betaalde voor oogst 2018 gemiddeld € 39,57 per 100 kilo. Dit is 45% hoger dan in 2017/2018 toen de uitbetalingsprijs uitkwam op € 27,26.

De gemiddelde prijs geldt voor alle geleverde tonnen in de maat 28/opwaarts, dus inclusief bovenmaat en voor de klassen S tot en met A. De prijs voor de aardappelen in de pootgoedmaten 28/55 brachten gemiddeld € 44,03 per ton op. Daardoor haalden de pootgoedtelers de hoogste financiële opbrengst per hectare ooit in de geschiedenis van Agrico.

Goede vraag naar pootgoed

De hoge prijzen voor consumptieaardappelen zorgden voor een goede vraag naar pootgoed en bovendien bracht het bovenmaats pootgoed daardoor veel meer geld op dan in andere jaren. Voor consumptieaardappelen was de uitbetalingsprijs voor oogst 2018 voor levering in week 9 gemiddeld € 34,21 per 100 kilo. Dat is 3 keer zo veel als de € 11,87 die Agrico voor oogst 2017 betaalde.

2018/2019 ‘extreem jaar’

Agrico omschrijft 2018/2019 als een extreem jaar. Extreme droogte en hitte drukten in 2018 de aardappelopbrengsten in heel Europa. Door de hoge prijzen betaalde Agrico 20% meer aardappelgeld aan de leden dan voor oogst 2017 en aan de contracttelers in onder andere Frankrijk, Schotland en Polen.

De recordomzet in pootaardappelen bedroeg € 248 miljoen, 10% meer dan het boekjaar er voor. De omzet in consumptieaardappelen steeg door de hoge prijzen met 49% naar € 64 miljoen.