Zaadontsmetting preirassen Seminis blijft mogelijk

Per 31 januari 2020 is het gebruik van met thiram behandeld zaad in de Europese Unie verboden.

Bij zaadfirma Seminis bestaat de mogelijkheid om ook daarna nog ontsmet preizaad te bestellen, maar dan met het middel Maxim 480 FS. Het zaad wordt in Hongarije ontsmet.

De zaadontsmetting met Maxim 480 FS (fludioxonil) van Syngenta richt zich in prei op de kiemschimmel Fusarium oxysporum. Het middel heeft daarop een getoetste werking, net zoals op schimmels als Rhizoctonia solani, Colletotrichum demation, Phoma lingam, Alternaria spp en Botrytis allii.

Toepassing in ui en koolgewassen

Maxim 480 FS is in Hongarije toegelaten en Seminis beschikt daar over de mogelijkheid om zaad te ontsmetten. Omdat het middel in Hongarije een toelating heeft, is het binnen de regels van de EU toegestaan dat ontsmette zaad in Nederland te gebruiken. Maxim 480 FS wordt al jaren toegepast in ui en koolgewassen.

Middelen erin en eruit

Peter van ’t Westeinde, coördinator effectief middelen- en maatregelenpakket bij ZLTO, meldt dat wordt gekeken naar vrijstelling voor het per 8 juli 2020 verboden Chloor IPC voor het gebruik van het middel als herbicide. Het verbod komt namelijk voort uit de toepassing in de aardappelteelt als kiemremmer in de bewaring. Calypso verliest zijn toelating, werd onlangs bekend. Over de datum van intrekking en opgebruiktermijn is nog geen duidelijkheid.

Van ’t Westeinde geeft aan dat er enkele toelatingen aan zitten te komen in de preiteelt. Zo is er een uitbreiding van het etiket van Met 52 OD in onder andere vollegrondsgroente. Dit is een insecticide en acaricide op basis van Metharhizium anisopliae stam F52.

Tijdelijke vrijstelling voor Benevia (trips)

Verder staan Enervis (purpervlekkenziekte) en Dagonis (roest) op de nominatie voor een toelating op de kortere termijn. In aanvraag ligt Elatus Pro (roest) en in samenwerking met de fabrikanten wordt gekeken naar uitbreidingen van de etiketten van het fungicide Gigant en het insecticide Exalt. Ook zal voor 2020 opnieuw een tijdelijke vrijstelling voor Benevia (trips) worden aangevraagd.