Van Iperen ontvangt EU-subsidie voor biostimulant

Agrarisch toeleverancier Van Iperen ontvangt subsidie van de Europese Unie voor de ontwikkeling van nieuwe organische biostimulanten.

Dat meldt de Europese Unie. Het project, dat tot eind 2022 loopt, kost in totaal net geen € 2,95 miljoen. Van Iperen ontvangt van de EU zo’n € 1,59 miljoen.

Van Iperen wil biostimulanten ontwikkelen die planten weerbaarder maken tegen abiotische stress, zoals droogte. Het tweede product zorgt voor betere benutting van fosfaat. Een derde biostimulant maakt een gewas weerbaarder tegen schimmelziekten.

Praktijktest in elf landen

De biostimulanten zullen in elf EU-landen worden getest. In 2020 bedraagt het proefareaal 220 hectare, waarvan 90 hectare met de nieuwe biostimulanten worden behandeld. In 2021 wordt de proef opgeschaald tot 1.625 hectare, waarvan 650 hectare wordt behandeld.

De biostimulanten zouden tot zo’n 30% minder waterverbruik leiden. Ook de fosfaatbenutting zou met zo’n 30% verbeteren. Doordat planten weerbaarder worden tegen schimmels, kan jaarlijks zo’n 2 tot 3 kilo per hectare aan koperbespuitingen worden uitgespaard.