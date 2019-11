Uienafzet blijft goed doorlopen

In de vierde week van oktober is bijna 36.000 ton uien uitgevoerd.

De belangrijkste afnemer van uien is Senegal, met een afname van 7.270 ton uien in week 43. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Senegal neemt 20% van de totale weekafzet af, op de voet gevolgd door Ivoorkust waar 17% van de totale weekafzet naartoe gaat (6.140 ton). Het gat met de derde belangrijke afnemer is wat groter. Maleisië ontvangt 7% van de weekafzet (2.470 ton).

Gemiddelde weekexport

De gemiddelde weekexport ligt met 24.937 ton dit seizoen tot en met week 43 hoger dan vorig seizoen. Seizoen 2018-’19 was de gemiddelde weekexport in dezelfde periode bijna 22.000 ton. De oogst viel vorig seizoen erg tegen, met hoge prijzen als gevolg. De afzet lag mede daardoor lager. De gemiddelde weekafzet lag twee seizoenen geleden (2017-’18) op ruim 24.000 ton in de dezelfde periode. De totale afzet ligt dit seizoen van week 27 tot en met week 43 op 423.994 ton. Vergeleken met seizoen 2017-18 is dat grofweg 7.000 ton minder (416.717 ton).