Temperatuurinversie vergroot risico op drift

Gevaar voor drift is groot als het ter hoogte van de spuitboom kouder is dan paar meter boven maaiveld.

Alle gewasbeschermingsmiddelen zijn gevoelig voor deze vorm van drift. Vluchtige middelen zijn tijdens een temperatuurinversie extra riskant, meldt Surfaplus op basis van Amerikaans onderzoek. Surfaplus is leverancier van hulpstoffen.

Gepaard met laaghangende nevel

Het is een heldere en bladstille voorjaarsmorgen. De zon is nog maar net boven de horizon. Op spuitboomhoogte is de lucht kouder dan enkele meters boven het maaiveld. De kleinste spuitdruppels blijven lang zweven in zo’n koude, stabiele luchtlaag. Ze kunnen in deze dichte luchtlaag wegdrijven naar gevoelige gewassen en naar mensen en dieren in de verre omtrek. Een temperatuurinversie, zoals dit weerverschijnsel wordt genoemd, kan al uren voor zonsondergang inzetten en aanhouden tot ruim na zonsopgang. Vaak gaat een inversie gepaard met laaghangende nevel, terwijl geuren en geluiden over grotere afstanden zijn waar te nemen.

Grootte van de spuitdruppels

Alle gewasbeschermingsmiddelen zijn gevoelig voor drift tijdens een temperatuurinversie. De kans op spuitschade hangt echter af van de grootte van de spuitdruppels en de schadedrempel van de werkzame stof. Hulpstoffen en anti-driftdoppen kunnen de vorming van kleine druppels beperken, maar niet voorkomen.