Teler herintroduceert stapwiel voor bovenover ploegen

Akkerbouwer Jan Buseman in Scheemda (Groningen) herintroduceert het stapwiel voor extra tractie bij bovenover ploegen.

Mechanisatiebedrijf Hesseling rust de achterwielen van Busemans New Holland T7.200 uit met pennen die maximaal 15 centimeter de grond in gaan.

De extra voorziening aan de 200 pk-trekker volgt op de aanschaf dit jaar van een vijfscharige bovenover-ploeg. “Waar je tegen aanloopt”, vertelt Buseman, “is dat je je tractie op klei bij de minste of geringste regen kwijt bent.”

Goedkoper alternatief voor rusptrekker

Een rupstrekker was qua trekkracht een alternatief geweest geweest, maar die vindt Buseman te duur. “Ik ben geen fan van de rups. Je hebt wel de tractie, maar qua bodemdruk zijn die niet beter dan een goede band op de juiste spanning. Dus zijn we gaan prakkiseren en zijn we hierop uitgekomen.”

Frans Hesseling legt de laatste hand aan de zwaar geconstrueerde stapwielen. Op een plaats van 15 millimeter zijn stukken kokerprofiel van 8 millimeter dikte gepast. “Stevig genoeg. Qua constructie sterk genoeg om er bij wijze van spreken mee op de straat te rijden.” De tot maximaal 15 centimeter handmatig uit te schuiven en vast te zetten kokers hebben aan het eind een plaatje.”

De werkdiepte van de stapwielen is via pen en gat in testellen tot maximaal 15 centimeter. - Foto: Koos van der Spek

Praktijktest

Buseman gaat er deze week mee aan het werk om uit te proberen of het systeem werkt. Hij heeft nog 3 hectare te ploegen. “Misschien moeten nog aanpassingen worden gedaan.”

Wat in ieder geval niet kan, is ook nog stapwielen naast de voorbanden zetten. Bij vierwielaandrijving hebben de voorwielen altijd iets voorloop. “Zou je de wielen achter én voor zo vast in de grond zetten, dan draai je de aandrijving kapot”, zegt Buseman.