Tegenvallend inzaaiwerk in EU door regen

De inzaaiwerkzaamheden voor wintergranen is zo goed als klaar in Midden-Europa, maar in het westen en noorden van Europa gaat het minder soepel.

De vele en overvloedige neerslag vertraagd het veldwerk in Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Benelux, Noord-Duitsland en Zuid-Zweden.

Bijzonder heftige neerslag

Dat blijkt uit de november-prognose van het Joint Research Centre (JRC), het wetenschappelijk bureau van de Europese Commissie. De neerslag was bijzonder heftig in Zuid-Frankrijk en regionaal in Noord- en Midden-Italië. Hoewel de meeste wintergranen al waren ingezaaid, ondervonden een aantal belangrijke graanproducerende landen moeilijkheden in november. Hierdoor is de verwachting dat het ingezaaide gebied voor zachte tarwe voornamelijk in Frankrijk kleiner uitvalt dan het voorgaande seizoen.

Inzaai koolzaad

In het zuiden en oosten van Europa en Turkije was het juist erg droog in augustus en september. Hierdoor is minder koolzaad ingezaaid in sommige delen van Duitsland, Frankrijk en Hongarije. De neerslag van begin oktober bracht vervolgens wat verbetering, maar het ingezaaide areaal wordt lager dan gemiddeld ingeschat. In tegenstelling tot het inzaaiwerk voor koolzaad in Groot-Brittannië en de Baltische staten, daar waren de condities gunstig.

Oogstwerk vertraagd

De zware neerslag zorgt ook voor problemen tijdens het oogsten. De maisoogst in onder andere Duitsland en Frankrijk heeft vertraging opgelopen. In Roemenië vallen maisopbrengsten dan weer tegen door de warme en droge omstandigheden. En in Groot-Brittannië en Ierland belemmert natte gronden het rooiwerk van aardappelen en suikerbieten.