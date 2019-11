Syngenta stapt uit Plantum vanwege pensioengeschil

Syngenta stapt uit branche-organisatie Plantum vanwege een geschil met Plantum en de vakbonden over pensioenen van haar werknemers.

Syngenta heeft het lidmaatschap met Plantum per 1 januari 2020 opgezegd.

De cao die via Plantum is afgesloten, schrijft het pensioenfonds PBL voor. Syngenta zit echter al jaren bij een ander pensioenfonds dan PBL. Het huidige pensioencontract van 5 jaar loopt af. Syngenta besloot opnieuw met een ander pensioenfonds dan PBL in zee te gaan, volgens Syngenta omdat dat beter uitpakt voor haar werknemers.

Geschillencommissie

Dat Syngenta niet aanhaakt bij het PBL, hebben de vakbonden FNV, CNV en De Unie aangekaart bij de geschillencommissie van Plantum. Omdat uitspraak van de geschillencommissie op zich laat wachten, besloot Syngenta met ingang van 2020 uit Plantum te stappen, zodat het vrij is in de keuze van het pensioenfonds.

Petitie van personeel

De werknemers van Syngenta zijn nu bang dat Syngenta door uit Plantum te stappen de collectieve afspraken in de Tuinzaden cao omzeild en de georganiseerde werknemers en vakbonden buitenspel gaat zetten. Ze zijn daarom een petitie gestart waarin zij de directie oproepen om het besluit om uit Plantum te stappen terug te draaien en opnieuw met de vakbonden in gesprek te gaan over de pensioenregeling voor het personeel en de andere collectieve voorwaarden. Begin december wil het personeel de petitie overhandigen aan directeur Arend Schot.