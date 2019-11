Suiker Unie: bietenoogst weer op stoom

De bietencampagne vordert gestaag. Er worden voldoende bieten gerooid. Ook wordt iets meer op voorraad gerooid.

Volgens Suiker Unie heeft dat te maken met de betere weers- en rooiomstandigheden. Tot vorige week liep het wat moeizaam op de klei, en rooide Suiker Unie extra bieten op het zand om de bevoorrading richting fabrieken op peil te houden.

Landelijk gemiddelde suikergehalte

Het landelijk gemiddelde suikergehalte ligt nu op 16,2 procent. Enkele weken terug was dat nog 16,3 procent. De suikergehaltes zitten weer iets in de lift. Suiker Unie verwacht dat deze stijging nog even zal doorzetten.Texel, de kop van Zuid-Holland, Zuid-Limburg en de Groninger klei scoorden qua suikergehalte in campagneweek 7 het hoogst met 16,6 tot 16,7 procent. Relatief lage suikergehaltes scoorde de Betuwe met 15 procent en Liemers, de streek tussen Arnhem en Doetinchem, met 15,5 procent.

Tarrapercentager iets omlaag

De tarra is iets afgenomen. Dat ligt nu op 11,7 procent. Vorige week was dat nog 11,8 procent. Bij aanvang van de campagne, toen het droog was, bedroeg het tarrapercentage 8,1 procent. Veel tarra wordt gerooid in de Haarlemmermeer en Wieringermeer, met 16,5 en 16,6 procent. Het schoonst werd in campagneweek 7 gerooid in De Kempen en Noord-Limburg, met 8,5 procent.