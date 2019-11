Sector ontwikkelt test voor kwaliteit pootgoed

De pootgoedsector gaat op zoek naar een test die de kwaliteit van pootaardappelen kan voorspellen.

Dit driejarige project is een vervolg op het Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit, dat loopt van 2017 tot en met 2019. Dit project is opgezet na de opkomstproblemen in het voorjaar van 2016 bij consumptieaardappelen.

Stresstest

Bij een stresstest worden pootaardappelen 24 uur onder water gehouden, zei voorzitter Peter Berghuis van de LTO-werkgroep Pootaardappelen op een bijeenkomst in Uithuizen. “Daarna worden de aardappelen weggezet bij hoge temperatuur en luchtvochtigheid, zodat latent zieke knollen gaan rotten. We hopen dat we een test kunnen ontwikkelen met een goede voorspellende waarde.”

Oorzaak opkomstproblemen

Uit het ketenproject is tot nu toe gebleken dat de opkomstproblemen bij consumptieaardappelen voor 40% zijn terug te voeren op de kwaliteit van het pootgoed, zegt Berghuis. “Voor 60% ligt de oorzaak bij de rest van de keten, zoals transport en de opslag bij de consumptieteler.”