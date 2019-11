Regen vertraagt bietenoogst en verhoogt tarra

Door de aanhoudende regen worden de suikerbieten voor de latere leveringen nog maar mondjesmaat gerooid. Nog 39% zit in de grond, meldt de agrarische dienst van Suiker Unie na tien weken suikercampagne. Vorig jaar moest nog 31% worden gerooid.

Het suikergehalte blijft de laatste weken ongeveer gelijk, rond de 16,5% (week 10 van 2018: 17,8%, in 2017: 17,2%). Het aandeel tarra neemt echter met rasse schreden toe naar 13,3 % in de tiende campagne week. De week ervoor was het 12,7% en daarvoor 11,9%.

Veel tarra

In sommige regio’s kost het nog steeds veel inspanningen om de bieten tijdig gerooid te krijgen. Door de natte omstandigheden zijn de tarrapercentages wisselend. De grote regenval in de bietenhoop werkt hierin ook niet mee. In de bietenvrachten uit de Haarlemmermeer wordt bijzonder veel tarra gemeten: 19,1% in week 10.

Droog weer voorspeld

Vorig seizoen, waarin ook het najaar droog verliep, hadden de suikerbieten nog geen 9% tarra in week 10. Tot nu toe zit het campagnegemiddelde dit jaar op 11,1%. Het goede nieuws is dat de weersvoorspelling een redelijk droge periode aangeeft.

In de loop van deze week worden naar verwachting meer bieten voor de late levering gerooid.

In de Bietenstatistiek zijn alle data over de bietencampagne(s) te vinden.