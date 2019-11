Pootgoedsector wil strengere aanpak fraude

De pootgoedsector wil fraude strenger aanpakken. Een werkgroep van LTO en de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) gaat in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn.

Fraude is slecht voor het imago van Nederlandse pootaardappelen, zei voorzitter Peter Berghuis van de LTO-werkgroep Pootaardappelen op een telersbijeenkomst in Uithuizen. “Daarom werkt de sector aan versterking van de interne controle. We willen het zelfreinigend vermogen verbeteren.”

Strenger straffen

Berghuis hoopt dat strenger gestraft kan worden. “De boetes moeten zo hoog zijn dat mensen het wel laten te frauderen met pootaardappelen. De straffen die de keuringsdienst NAK kan opleggen, zijn niet streng genoeg.”

Vorig jaar werd een teler betrapt op het bijmengen van consumptieaardappelen door pootgoed. Afgelopen voorjaar verkocht handelsbedrijf Zeeland Trade illegaal pootgoed aan boeren in België. De illegale pootaardappelen waren afkomstig van een Nederlandse teler. De pootaardappelen waren gemerkt met vervalste NAK-certificaten. De NAK heeft eerder laten weten hard te willen optreden tegen fraudeurs. Maar de NAK vindt dat het daar onvoldoende wettelijke mogelijkheden voor heeft.

Verschillende aanpak

Landbouwminister Carola Schouten schreef eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat de samenwerking tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de NAK beter moet bij de bestrijding van fraude. In België werden percelen met het ongecertificeerde pootgoed op last van de overheid gerooid. In Nederland liet de NVWA de percelen (in gebruik bij Belgische telers) ‘gecontroleerd uitgroeien’. Die verschillende aanpak was Kamerleden een doorn in het oog