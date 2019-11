Overheid onderzoekt vervolg op Veldleeuwerik

Het ministerie van landbouw heeft een verkenner aangesteld om te onderzoeken of er een vervolg komt op Veldleeuwerik.

Dat duurzaamheidsproject in de akkerbouw stopt per 1 januari 2020. De stichting krijgt de begroting voor 2020 niet rond, vooral omdat hoofdfinancier Heineken er geen geld meer insteekt.

Veldleeuwerik als studieclub

Volgens voorzitter Jaap van Wenum van de LTO-vakgroep Akkerbouw is met het duurzaamdheidscertificaat geen meerprijs te realiseren op de afzetmarkten, zei hij op een ledenbijeenkomst in Midwolda. “Veldleeuwerik was als studieclub wel succesvol. De verkenner moet op een rij zetten hoe we de duurzaamheid in de akkerbouw verder vorm kunnen geven.”

Het ministerie heeft Matthé Elema benoemd als verkenner. Elema was tot 1 september directeur van de Brancheorganisatie Akkerbouw.