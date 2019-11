Ondersteun boeren die strokenteelt meeontwikkelen

Strokenteelt kan de concurrentie aan met gangbare monocultuur, maar omschakelaars hebben in de transitieperiode ondersteuning van overheden nodig.

Overheden moeten de akkerbouw helpen de transitiekosten te dragen bij de overstap naar natuurinclusieve strokenteelt. Daarvoor pleit Wijnand Sukkel, onderzoeker AgroEcologie bij Wageningen University & Research. Strokenteelt, zegt Sukkel, heeft een grote opbrengstpotentie bij een lagere input van pesticiden. “Het systeem is in aanleg per vierkante meter net zo productief en net zo arbeidsefficiënt als gangbare landbouw nu. Maar er moet nog veel ontwikkeld worden. Strokenteelt moet de concurrentie aan met het landbouwsysteem dat de afgelopen 100 jaar is geoptimaliseerd. Kijk alleen al naar rassen, die zijn altijd geoptimaliseerd voor teelt in monocultuur. Dat geldt ook voor de mechanisatie.”

Werking beter naarmate stroken smaller zijn

Sukkel sprak deze week bij gelegenheid van de bijeenkomst ‘Van precisielandbouw naar smart farming’ in Wieringerwerf (N-.H.). Hij noemt het zeer belangrijk dat boeren in de praktijk in het ontwikkelproces van de strokenteelt meedoen. Bij strokenteelt is veel meer dan bij gangbare monocultuur sprake van ziekte- en plaagbeheersing door natuurlijke vijanden. Naarmate stroken smaller zijn werkt dat beter. Echter ook al bij stroken van spuitboombreedte zou al een effect waarneembaar zijn. “Een heel goede verdeling van licht, water en nutriënten zou er al zijn bij stroken van 1,5 meter breed, maar uit oogpunt van mechanisatie ligt 3 meter meer voor de hand. Hoe lang de stroken zijn, maakt niet uit”, zegt Sukkel.

Steun voor kennisontwikkeling

“Overheden zouden kunnen ondersteunen in investeren in kennisontwikkeling en mechanisatie: een beloning voor meer biodiversiteit. Veel goede logische vragen moeten met boeren worden opgelost. Daarom moet de transitie met boeren worden aangepakt”, zegt Sukkel.

Voor wat betreft het tempo waarin omschakeling kan plaatsvinden put Wijnand Sukkel vertrouwen uit het snel gegroeide bewustzijn onder boeren van hoe belangrijk de zorg voor een goede gezonde bodem is. “Zo snel als dat gegaan is heb ik in mijn 30 jaar als onderzoeker niet eerder meegemaakt.”

Robotisering

Robots gaan onmiskenbaar een rol spelen, maar ook veel bestaande mechanisatie kan met betrekkelijke kleine aanpassingen in strokenteelt worden ingezet. Ook voor bespuitingen zijn al goede oplossingen te bedenken. Nieuwe spuiten kunnen heel precies pleksgewijs spuiten, kunnen dus ook met stroken overweg. “Een nieuwe Agrifac-spuit tot op een plantje nauwkeurig. Maar ook met oudere techniek kan veel”, zegt Sukkel. “Oogsten is nog wel een puntje van aandacht.”