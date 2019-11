Ondanks oogstperikelen is bietenverwerking over 50%

De oplopende tarrapercentages zijn tekenend voor het moeizame verloop van de suikerbietenoogst.

Vorige week telde slechts enkele droge dagen, deze week begon weer erg nat. Desalniettemin is de bietenverwerking over de helft, zo blijkt uit de campagnegegevens van Suiker Unie. De beperkte veldvoorraad brengt de verwerking van de bieten niet in gevaar, stelt de agrarische dienst van de verwerker.

Bodem veel te lijden

Maar, waar doorgaans in deze periode fors wordt doorgeoogst, zit het op voorraad rooien er dit seizoen echter nog niet in. Als het droog blijft beginnen telers deze week met het aanleggen van de voorraad bieten die tot begin december moeten worden geleverd. Voor de bieten die later worden geleverd, hebben de betrokkenen door de slechte omstandigheden nog geen haast. De bodem heeft veel te lijden van de oogstwerkzaamheden, ziet de buitendienst van Suiker Unie.

Suiker en tarra

Het suikergehalte zit na negen weken gemiddeld op 16,4% (16,5% in week 9), de tarra op 10,8% (12,7% in week 9) en de winbaarheid is vrij stabiel met een campagnegemiddelde van 89,6 punten.