Nog zeker 500 hectare uien op het veld

Nog altijd ligt zeker 500 hectare uien buiten, in de Noordelijke provincies en Limburg.

De regen in het najaar belemmerde het rooien en laden van de laatste uienproductie. Wat voor oktober binnen is gereden, is sowieso van goede kwaliteit. Maar ook recent geladen uien vallen niet tegen.

“70% is onder goede omstandigheden binnen gekomen”, zegt Jaap Jonker van uienzaadbedrijf De Groot en Slot, die schat dat 500 tot 1.000 hectare uien nog buiten ligt. “Het is dus veelal prachtig product wat in de schuur ligt. Maar hier en daar staan nu nog uien vast, dat is wel een probleem.”

Grote telers vaak verder met rooien dan de kleinere

Arjan van Ramshorst van uienverwerker Gebroeders van Liere ziet ook dat veel uien nog vast staan. “Dat kost nog een aantal dagen om die te rooien.” De 500 tot 1.000 hectare die Jonker noemt, lijkt hem veel. Bij 500 hectare houdt de hoeveelheid die moet worden binnengehaald wel op, denkt hij. “Nog veel. En ik snap het ook niet: er waren genoeg mogelijkheden om ze eruit te halen. Het heeft met prioriteiten te maken.”

Ook schaalgrootte speelt een rol, ziet hij. “De grote telers zijn vaak verder dan veel telers met kleinere oppervlaktes. Dat is een verschil tussen ondernemen en boeren. Op tijd beginnen, eigen mechanisatie en doorgaan.”

Weinig problemen met uien, afzet loopt goed

De laatste twee weken is veel binnen gereden en de kwaliteit van die uien valt Van Ramshorst zeer mee. “Behalve de wat minder mooie kleur, zie ik niks aan de uien die vijf weken buiten hebben gelegen. Soms zien we wat vergroening binnenin, die gaan voor de zekerheid direct weg. Echt problemen zijn er echter niet op dit moment. Kachels aan en goed drogen, want veel uien komen zonder staart binnen. Dan komt het wel goed. De weermarkt leidt in elk geval tot redelijke prijzen. Droge uien kosten geld en de afzet is heel goed.”