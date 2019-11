Nieuwkomer de markt op met robuust aardappelras

Tijdens de jaarlijkse rassenshows van pootaardappelhandelshuizen, in de tweede helft van deze week, is dit jaar een nieuwkomer te bezoeken: Geersing Potato Specialist.

Het bedrijf is ontstaan uit het Schotse Caithness en wordt in Nederland zelfstandig voortgezet door Jan-Eric Geersing. Hij borduurt voort op rassen die gezamenlijk zijn ontwikkeld en presenteert bijvoorbeeld de fritesrassen Divaa en Marvel. Echt opvallen doet het bedrijf echter met Cammeo, volgens Geersing Potato één van de weinige rassen die resistent zijn tegen phytophthora infestans.

Lees verder onder de foto.

Overzicht van de rassenshow van Geersing Potato. - Foto: Geersing Potato

Teelt verduuzamen

“Een ras bij uitstek geschikt voor de biologische sector, voor zowel tafel en frites, maar wellicht nog meer het gangbare PlanetProof, wat tegen bio aanschurkt”, zegt Geersink. Speerpunt van de veredelaar is het verduurzamen van de teelt door opvolging te geven aan de weg die is ingezet met Cammeo.

Net als van de andere aardappelhandelshuizen is het rassenassortiment van Geersing Potato te bekijken op 6, 7 en 8 november. Geersing is gehuisvest aan de Banterweg 10 in Emmeloord.