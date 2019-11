Nieuw agressief AM-aaltje gevonden in Veenkoloniën

In de Veenkoloniën is een nieuw virulent AM-aaltje gevonden. Het betreft een Globodera rostochiensis-aaltje.

Een paar jaar geleden is daar ook al een virulent G. pallida aaltje gevonden. Dat is het zogenoemde Emsland-aaltje, genoemd naar de eerste plek waar het is gevonden. De globodera-aaltjes veroorzaken aardappelmoeheid (AM). Dit werd meegedeeld op een telersbijeenkomst in Uithuizen (Gr.) van LTO-werkgroep Pootaardappelen.

Bron virulente G. rostochiensis-aaltje onbekend

De bron van het virulente G. rostochiensis-aaltje is niet bekend. Virulent wil zeggen dat het aaltje zich vermeerderd op resistente aardappelrassen. Dat werd een paar jaar geleden ook geconstateerd bij een G. pallida-aaltje. Het wordt telers van zetmeelaardappelen aangeraden het perceel waar ze hun pootgoed telen te onderzoeken op AM. Dat beperkt de kans op verspreiding.