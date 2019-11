NAK: 36,6% pootgoed verlaagd in klasse

Het verlagingspercentage in de nacontrole van de pootaardappelen is 36,6%, meldt keuringsinstantie NAK.

Dat is aanzienlijk hoger dan vorig jaar (25%) en zeker ook de jaren daarvoor. Toch ligt het verlagingspercentage weer lager dan een aantal weken geleden, toen 37,7% van het pootgoed in klasse was verlaagd.

Hoge luizendruk

Het bijzonder hoge verlagingspercentage van dit seizoen komt door de hoge luizendruk in 2018 en 2019. In het uitgangsmateriaal van 2019 zat al virus. Daar kwam de vroege luizendruk van dit seizoen nog eens overheen. Selecteurs konden niet alle viruszieke planten opsporen. Het gevolg was dat de NAK-keurmeesters in juni al veel primair virus zagen. Dat sijpelt door in de nacontrole, bewijzen de resultaten.

Gevolgen voor export

De klasseverlagingen hebben gevolgen voor de export; afnemers moeten – deels – met een lagere klasse pootgoed genoegen nemen.

Het einde van de nacontrole is in zicht; naar verwachting wordt het onderzoek deze maand afgerond, zoals aan het begin van het seizoen was gepland.