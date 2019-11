Machine voor anaerobe grondontsmetting ontwikkeld

Loonbedrijf Seelen heeft de anaerobe grondontsmettingsmethode verder geoptimaliseerd. Het bedrijf ontwikkelde daarvoor een gepatenteerde machine, de AGO-force.

Anaerobe grondontsmetting wordt al langer gebruikt als een vorm van biologische grondontsmetting. Bij de anaerobe aanpak wordt organisch materiaal in een vochtige bodem gemengd. De AGO-Force dekt dit vervolgens af met een luchtdichte folie. De folie wordt aan beide zijden met een laagje grond bedekt. Tussen de banen blijft een strook van 15 centimeter open waar een foliestrook van 60 centimeter overheen wordt gelijmd. Na 4 tot 5 weken kan de teler de folie verwijderen.

Vrij van aaltjes

Verschillende onderzoeksinstellingen deden onderzoek naar anaerobe grondontsmetting en de effecten daarvan. Onderzoek van Wageningen University & Research heeft uitgewezen dat de bodem na anaerobe grondontsmetting meestal geheel vrij is van aaltjes en schimmels die ziekten veroorzaken. Het is een effectieve manier om verticillium, fusarium, knolcyperus en pratylenchus tegen te gaan. Ten opzichte van chemische ontsmetting is anaerobe grondontsmetting duurzamer en effectiever. Het rendement van anaerobe grondontsmetting is 90 tot 95%, terwijl dit bij chemische ontsmetting 60 tot 90% is.

Het inzetten van anaerobe grondontsmetting met de AGO-Force kost ongeveer € 8.000 per hectare. Deze investering is volgens het loonbedrijf vaak binnen 1 jaar al terugverdiend.