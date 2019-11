LTO en NAK tegen 2 virusnormen voor E-pootgoed

De keuringsdienst NAK en LTO zijn tegen het hanteren van 2 verschillende virusnormen in de E-klasse pootaardappelen. De Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en diverse pootgoedtelers hebben daar een verzoek voor ingediend bij de NAK.

De NAK geeft een negatief advies, zei regiomanager Jan Eggo Hommes op een LTO-bijeenkomst in Uithuizen. “Het doet afbreuk aan de kwaliteit van het Nederlandse pootgoed. Bovendien is het niet goed te borgen. En er ontstaat een verhoogde virusdruk.”

Ook LTO ziet niets in het voorstel van de NAO, zei voorzitter Peter Berghuis van de LTO-werkgroep Pootaardappelen. “We willen garant staan voor de kwaliteit van ons pootgoed.”

Negatief advies

De NAO heeft ook een voorstel ingediend om een verplichte nacontrole in te voeren voor pootgoed voor eigen gebruik. Ook dat krijgt een negatief advies van de NAK. Hommes: “Er zijn geen aanwijzingen dat pootgoed voor eigen gebruik slechter scoort voor virus dan pootgoed dat voor de handel is bestemd.”

De LTO-werkgroep Pootaardappelen ziet wel wat in de verplichte nacontrole. Berghuis: “Vanaf klasse PB4 vinden wij een verplichte nacontrole voor eigen gebruikt pootgoed op zijn plaats. Als telers eigen geteeld pootgoed over houden, bestaat de kans dat dit pootgoed zonder toetsing in de nacontrole de markt op gaat. Voor de klassen PB1 tot en met PB3 is een nacontrole niet nodig, want dat pootgoed wordt vrijwel 100% weer gebruikt op het eigen bedrijf.”

Bespreken in telersvergaderingen

Iedere belanghebbende in de pootgoedsector kan voorstellen indienen bij de NAK om het keuringsreglement aan te passen. De voorstellen worden in januari besproken in de telersvergaderingen van de NAK om te horen hoe de telers er tegenover staan.