Inzaai wintertarwe vertraagd door late oogst

Het inzaaien van wintertarwe heeft flinke vertraging opgelopen door het natte najaar en daardoor verlate oogsten. Het weer van de komende maanden bepaalt hoe erg dat is.

“Voor het mooie wil je tarwezaad eind oktober in de grond hebben”, zegt Bram de Visser, verkoopleider akkerbouw bij CZAV. Waar vorig jaar eind oktober al 80% was gezaaid, is nu 30 tot 40% van het tarwe-areaal voorzien van zaad. “Het verloopt moeizaam dit seizoen. Vorige week is ontzettend veel gebeurd in de aardappel- en uienoogst, nu ligt alles weer stil. De risico’s nemen toe, vooral op kou. Als tarweplanten in het 2- of 3-bladstadium de winter ingaan heb je het minste risico op uitval door vorst. Daarvoor is op tijd zaaien bij wat hogere temperaturen belangrijk. Tweede helft oktober is het meest ideaal.”

Het weer bepaalt

Het weer bepaalt, zegt ook Aart den Bakker van Agrifirm. “In bijvoorbeeld het Oldambt konden telers zich in de droge periode richten op het zaaien van wintertarwe, maar in grote delen van Nederland hebben akkerbouwers zich geconcentreerd op de oogst van andere gewassen”, weet de manager afzet van de coöperatie. “Dat vertraagt de zaaiwerkzaamheden voor het nieuwe seizoen. Voor een groot deel moet dat nog gebeuren. Wintertarwe kun je tot half januari zaaien en nog prima opbrengsten halen. Maar het moet wel een keer droog worden; als het nu nog 8 weken regent, wordt het een ander verhaal.”

Gevolgen voor tarweopbrengst

Akkerbouwer Kees Hanse verwacht dat de vertraging tarweopbrengst kost. “Op veel plekken staat water op het land”, zegt de Zeeuw. “Als het droog is, duurt het zo 3 weken voor je het land op kunt. En voorlopig wordt voor alle dagen regen afgegeven. Dit heeft zeker gevolgen.”