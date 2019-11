Geen nieuwe cijfers cichoreirassen

Doordat de rassenproeven in 2019 niet zijn geslaagd, zijn er voor cichorei geen nieuwe cijfers beschikbaar gekomen.

Door het ontbreken van nieuwe cijfers konden er geen nieuwe rassen worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2020.

Dat meldt de samenstellende commissie CSAR, waarin deskundigen samenwerken. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Dit gebeurt in de Werkgroep Rassenonderzoek Cichorei.

Een jaar wachten

Hans Keijzer van het CSAR-secretariaat legt uit dat de klimatologische omstandigheden debet zijn aan de mislukte proeven. “Geen goede opkomst en een onregelmatige stand. Zo kunnen geen conclusies worden getrokken. Nu moeten we een jaar wachten. Dan moet het wel beter zijn, anders krijgen we een stuwmeer van nieuwe rassen.”

Protocollen aangescherpt

Vorig jaar bleef de rassenlijst ook al hetzelfde door het extreme weer. Om verbetering te realiseren, zijn de protocollen volgens Keijzer aangescherpt. “Beregenen is bijvoorbeeld een vereiste, dat moet op het juiste moment gebeuren.”

Geen nieuwe cijfers

Omdat een ras twee jaar een B-ras (beperkt aanbevolen) mag zijn, is Selenite gesneuveld. Goldine is van A (algemeen aanbevolen) naar B gegaan.

Nu staan er vier A-rassen op de lijst, een B-ras en een N-ras: Barite, hoewel deze dus niet daadwerkelijk nieuw is. “We hebben geen nieuwe cijfers om te bepalen of dit een A- of B-ras wordt.”