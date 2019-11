Eerste dipje bij uienexport sinds weken

De afzet van uien in de eerste week van november (week 45) is met 24.922 ton flink lager dan de voorgaande afzetweken.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De voorgaande vier exportweken werd namelijk zo’n 36.000 ton uien afgezet. De eerste week van november is er geen boot geladen voor Senegal wat direct is te zien in de afzetcijfers. Nog steeds zijn er die week bijna 3.000 ton uien in Senegal afgezet. En dat is 11% van de weekafzet. De afzet van uien loopt in de eerste helft van het exportseizoen stevig door. De meeste uien worden tot aan de jaarwisseling afgezet. Tot dusver zijn 487.829 ton uien de grens over gegaan. Dat is 16% meer dan vorig seizoen in dezelfde periode is afgezet en 3% meer dan twee seizoenen geleden.

De gemiddelde weekexport ligt tot en met week 45 op 25.675 ton uien. In seizoen 2018-’19 (t/m week 45) was de gemiddelde weekafzet 22.162 ton en in seizoen 2017-’18 was dat 25.016 ton.

De afzet loopt dit seizoen mede goed omdat Brazilië in augustus extra uien kwam vragen. Ter vergelijking een jaar geleden had Brazilië nog geen ui afgenomen in dezelfde periode. Maar ook gaan er dit seizoen veel uien naar Aziatische landen omdat India een exportverbod op eigen teelt hanteert. Daardoor is de vraag naar uien vanuit Azië goed.