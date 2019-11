Camera bepaalt of plant ziek is

Camerabeelden kunnen bepalen of een plant besmet is met een ziektekiem, voordat de uiterlijke ziekteverschijnselen zichtbaar zijn. Deze nieuwe techniek maakt het preventief spuiten tegen ziekten veel efficiënter.

De nieuwe techniek is gebaseerd op teraherzt camerabeelden, zei Marcel Zevenbergen op de Global Future Farming Summit in Wageningen. Zevenbergen houdt zich bij technologiebedrijf Imec bezig met de ontwikkeling van sensoren.

We zijn al in staat om het wortelgestel van een plant te meten, terwijl deze in een pot staat

“De techniek wordt ontwikkeld in het OnePlanet Research Center, waar Imec, Wageningen UR en de Radboud Universiteit samenwerken. We zijn al in staat om het wortelgestel van een plant te meten, terwijl deze in een pot staat. We kunnen ook de mineralen meten in het water in een plant. We proberen nu een techniek te ontwikkelen die ziektekiemen kan opsporen in de plant.”

Zevenbergen heeft een ideaalbeeld voor ogen, zei hij in Wageningen. “Sensoren verzamelen informatie over individuele planten. Al die data worden op een server geanalyseerd door algoritmen. De teler krijgt direct een terugkoppeling. Je hoeft dan geen monsters te nemen van planten, die op te sturen naar een laboratorium en te wachten op de uitslag. De sensoren worden steeds kleiner, betrouwbaarder en goedkoper.”

Mensen willen geen eentonig werk doen. Robots nemen dat werk over

Nieuwe technieken brengen de robotisering van de voedselproductie steeds dichterbij, zei directeur Ole Green van het Deense technologiebedrijf AgroIntelli op de bijeenkomst. “Dat is belangrijk, want mensen willen geen eentonig werk doen. Telers kunnen steeds moeilijker personeel vinden. Robots nemen dat werk over. De technieken om te zaaien en het gewas te wieden en te spuiten zijn al praktijkrijp.”