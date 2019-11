Beurskoers HZPC zakt opnieuw maximaal

De waarde van het certificaat van aandeel van aardappelhandelshuis HZPC is gezakt naar € 145,80. Daarmee daalt het aandeel voor de derde achtereenvolgende keer met 10%.

De beurswaarde van HZPC is gedaald naar € 114 miljoen. Daarmee is de onderneming nu € 43 miljoen minder waarde dan de € 157 miljoen tijdens de piek van anderhalf jaar geleden. In mei 2018 werd voor een certificaat € 200 betaald. In totaal zijn 783.725 certificaten in handen van (oud-)kwekers, (oud-)medewerkers en (oud-)telers.

Beurskoers HZPC mag per handelsdag hooguit 10% wijzigen

HZPC organiseert twee keer per jaar (in mei en november) een beursdag waarop de certificaten verhandeld kunnen worden. Een stijging of daling van 10% is de maximale mutatie die mogelijk is op een beursdag in de handel in HZPC-certificaten. In november 2018 en mei 2019 liet de beurskoers ook al een maximale daling noteren van 10%.

Nog geen procent van certificaten over een andere handen

In 2000 zijn voor het eerst certificaten verhandeld. Dat gebeurde toen op een prijsniveau van € 24 per stuk. Sindsdien heeft de beurskoers een sterke stijging laten zien. Op een enkele correctie na werd telkens de maximale stijging van 10% gerealiseerd. Een grote vraag tilde het prijsniveau naar steeds grotere hoogte. De laatste beursdagen is sprake van een groter aanbod.

Ook de laatste beursdag was het aanbod groter dan de vraag. “Het aanbod was redelijk groot, maar kleiner dan de laatste beursdagen. De vraag is beperkt geweest, maar significant groter dan op de laatste beursdagen. Minder dan 1% van het totaal aantal certificaten is verhandeld”, verklaart HZPC-directeur Gerard Backx.