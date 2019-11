Avebe: campagne niet in gevaar door PFAS-norm

De strenge PFAS-norm voor grond raakt Avebe niet direct. De aardappelverwerker slaat de tarragrond, die vrijkomt bij de verwerking, op. Na de campagne wordt die pas afgezet.

Volgens een woordvoerder volgt Avebe de ontwikkelingen rond PFAS op de voet. “Avebe slaat de tarragrond op bij de aardappelzetmeelfabrieken. Nadat de tarragrond is bezonken en uitvoerig is bemonsterd, wordt deze afgezet buiten de landbouw. Doordat de verwerking en afzet van de tarragrond plaatsvindt tussen twee campagnes in, brengt de nieuwe PFAS-norm de campagne niet rechtstreeks in gevaar. Maar Avebe kijkt wel uit naar duidelijkheid omtrent de regelgeving en normen.”

Cosun ervaart problemen met PFAS-norm

Andere verwerkers in de agrarische sector luiden wel de noodklok over PFAS. Coöperatie Cosun stelt dat de verwerking van aardappelen, bieten en cichoreiwortels in gevaar komt. De opslagplaatsen zitten vol en Aviko, Suiker Unie en Sensus hebben grote problemen bij de afzet van hun tarragrond.

De overheid hanteert sinds 1 oktober een norm van maximaal 0,1 microgram PFAS per kilo grond. Daardoor kan agrarische tarragrond niet worden afgezet. Milieuminister Stientje van Veldhoven (D66) beloofde onlangs voor 1 december met een oplossing te komen.