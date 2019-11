Acht fraudezaken in 3 jaar in land- en tuinbouw

De voedselautoriteit NVWA kreeg sinds 2017 te maken met 8 vermoedelijke fraudezaken.

In 2017 waren dat er 0, vorig jaar 2 en dit jaar staat de teller tot nu toe op 6 fraudezaken. Daarvoor werden vermoedens van fraude niet apart geregistreerd. De vermoedens hebben in alle gevallen geleid tot bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen, blijkt uit de Kamerbrief van landbouwminister Carola Schouten over de fraude met pootaardappelen, die begin dit jaar aan het licht kwam.

Meldingen

Van de acht meldingen in de laatste 3 jaar kwamen vier van de KCB, het kwaliteitscontrolebureau voor verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten. Twee meldingen kwamen van de Naktuinbouw en één van de bloembollenkeuringsdienst BKD. De melding van de landbouwkeuringsdienst NAK betreft de fraude met pootaardappelen.