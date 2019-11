Aardappelrooien in EU nog steeds niet gedaan

In geen enkel land in Noordwest-Europa is de fritesaardappeloogst al afgerond.

Dat blijkt uit de rooivoortgangscijfers van week 46 van aardappelverwerker Aviko Potato. De oogst is uitzonderlijk laat. In voorgaande jaren was rond deze tijd overal de oogst binnen. In Nederland zit nog 8% in de grond. Een week eerder was dat nog 10%. Telers wisten er dus nog 2% uit te halen. Het zijn toch de kleigebieden waar de oogst moeizaam gaat.

Lees verder onder de grafiek.

Minst gerooid in Noord-Holland

In Zuidwest-Nederland en Noordoost-Nederland zit nog 5% in de grond, en in de Noordoostpolder en Zuid-Flevoland nog 8%. Noord-Holland is in Nederland het rampgebied. Daar is nog zeker 35% niet gerooid. Vorige week was dat 37%.

Het begint ondertussen wel spannend te worden of alle aardappelen die nu nog in de grond zitten, ook daadwerkelijk allemaal nog geoogst kunnen worden. Het weerbericht geeft namelijk geen drogend weer af de komende 2 weken. Wel blijft vorst uit, waardoor telers die nog aardappelen in de grond hebben zitten, hoop blijven houden. Het gemodder in de klei houdt in ieder geval nog even aan.

Verenigd Koninkrijk

Elders in Europa zijn de telers ook nog steeds aan het modderen. Het slechtst staat het er volgens Aviko Potato voor in het Verenigd Koninkrijk. Daar zit landelijk nog 15% in de grond. Vorige week was dat 16%. Als er al gerooid kan worden, gaat het in slakkengang. En als het niet kan zoals het moet. Dan moet het maar zoals het kan. Op internet circuleren diverse filmpjes uit het Verenigd Koninkrijk van tot de assen vastzittende zelfrijdende rooiers en zelfrijders die zich met veel moeite door de aardappelruggen heen bulldozeren.

In Frankrijk, Duitsland, België en Polen zijn ze bezig met de laatste, zware, loodjes. In Frankrijk en België is 97% gerooid. In Polen en Duitsland 98%. In België en Frankrijk is afgelopen week toch veel werk verzet, want een week eerder was dat respectievelijk 95 en 92%.