Aardappelexport maakt flinke inhaalslag

De afzet in seizoen 2019-2020 ligt met 244.150 ton 2% achter op vorig seizoen in de periode juli tot en met oktober.

Er is in oktober een flinke inhaalslag gemaakt, want vorige maand liep de export nog 15% achter vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Meeste aardappelen binnen EU

Tijdens de derde exportmaand van het seizoen (oktober) zijn 84.067 ton consumptie- en industrieaardappelen afgezet. De meeste aardappelen blijven binnen de EU. Opvallende landen die in oktober meer aardappelen hebben ingeslagen ten opzichte van september zijn Duitsland, België, Oost-Europese landen, maar ook Zwitserland. België is de grootste afnemer met 31.967 ton, gevolgd door Duitsland met 11.090 ton aardappelen. Polen (3.478 ton) en Roemenië (2.842 ton) nemen samen bijna 5.000 ton meer af dan in september.

De afzet naar het Verenigd Koninkrijk trekt ook aan. De eigen teeltopbrengsten vallen daar tegen door zeer zware regenval met als gevolg natte percelen waar rooien niet tot nauwelijks gaat. Maar deze extra afzet is nog niet terug te zien in de oktobercijfers.

Meer afzet Afrika en Azië

Tegenvallende opbrengsten in onder andere Bangladesh en India zorgen ervoor dat ook de vraag vanuit Azië naar aardappelen is aangetrokken. Het continent heeft dit seizoen 4.155 ton aardappelen ontvangen. Een jaar eerder in de maanden juli tot en met oktober was dat ‘slechts’ 390 ton. Ook Afrikaanse landen hebben in oktober 50% meer aardappelen ontvangen dan een jaar eerder (14.587 ton).