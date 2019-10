Zorgen om duizenden hectares uien op het veld

De zorgen over de duizenden hectares uien die in Noord-Nederland en Limburg nog buiten liggen, nemen toe. Het wordt laat.

“Watervellen, bacterie en hergroei liggen op de loer”, zegt Jaap Jonker, verkoopleider Benelux van De Groot en Slot. Hein Molenkamp, vertegenwoordiger Noord-Nederland bij uienzaadleverancier Hazera, ziet ook dat het moeilijk is voor telers om de uien binnen te krijgen. “Het wordt zorgelijk, ze zitten ver in oktober en het schiet niet op nu.”

Door de natte weersvoorspellingen staat zowel het rooien als laden van uien de komende dagen op pauze

Na de droogte volgen herfstbuien

Na de droogte, die leidde tot opbrengstderving, is het nu op veel plekken te nat om de oogst binnen te krijgen. Uien liggen buiten in de herfstbuien. Mooier worden ze er in elk geval niet van. “Je hebt zeker een weer droog weer nodig voor je op de klei weer terecht kunt met je machines”, zegt Molenkamp. “Dat zit er nog niet aan te komen.”

Jonker schat dat 4.000 tot 5.000 hectare nog moet worden binnengereden, waarvan 40% (1.500 tot 2.000 hectare) medio oktober zelfs nog moet worden gerooid. Het streven is normaliter om de uien voor oktober van het land te hebben, voor behoud van kwaliteit. Nu is het hopen dat het voor november nog lukt. Gezien de natte weersvoorspellingen blijft zowel het rooien als laden de komende dagen op pauze staan.



Uien op het veld in Biddinghuizen, Oostelijk Flevoland. - Foto: Sytze Bakker

In de buurt van Zeewolde moeten ook nog heel wat gele uien van het land af. Het is wachten op droog weer.

Meeste uien nog in de grond in Flevoland

In Flevoland liggen in aantallen nog de meeste uien buiten, weet Jonker. “Sowieso 1.000 hectare moet nog worden binnengereden. In Groningen en Friesland ligt samen ook zo’n 1.000 hectare uien. In Drenthe ligt nog 500 hectare niet-gerooide uien. Datzelfde geldt voor Limburg, waar ook 500 hectare niet-gerooide uien ligt. In Noord-Holland ligt nog zo’n 300 hectare uien.”

Drentse telers wachten te lang met rooien

Telers wachten vaak te lang met rooien, voor extra kilo‘s. De zaadbedrijven adviseren al jaren om groenig te rooien voor een goede kwaliteit. “Als je ze helemaal laat uitgroeien ben je zo 10 dagen verder en zit je in september”, weet Molenkamp. “Toen ging het regenen en het regent nog. Dan klopt je planning dus niet. Vooral in Drenthe, waar veel telers vanaf het land leveren. Zij moeten nu een koper vinden die nat product komt halen. Dan sta je met je rug tegen de muur.”

Voordeel is dat de handel zoekt naar droge uien om voorraden aan te vullen. Molenkamp: “Ze zijn aan het scharrelen. Dat is positief voor de prijsvorming.”

35 à 40% uien nog op het veld in Friesland

In Friesland ligt 35 tot 40% van de uien nog buiten, zegt Klaas de Boer, akkerbouwspecialist van Pars Granen. Dat is bijzonder laat, maar er is geen reden tot paniek. “Ik ben nu monsters aan het nemen voor de hotbox, om de kwaliteit tijdig in beeld te krijgen. De uienoogst lijkt netjes qua opbrengst en kwaliteit. Het heeft veel geregend. Daarom moeten we nu wachten op een droge week, zodat de uien kunnen worden opgepakt.”