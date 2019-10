Verbod neonics kost bietenteler minstens € 100 per hectare

De bietentelers in de EU hebben dit jaar gemiddeld € 100 per hectare extra uitgegeven aan de insectenbestrijding door het verbod op neonicotinoïden. Voor de hele EU komt dat op € 153 miljoen aan extra kosten voor de telers. Percelen met aantastingen door vergelingsziekte produceren gemiddeld 5% minder suiker per hectare. Dat drukt ook nog eens de financiële opbrengst.

Dit zijn de eerste bevindingen van CIBE, de Europese organisatie van bietentelers. CIBE onderzocht in acht lidstaten de gevolgen van het verbod op neonicotinoïden, waardoor de bieten dit jaar voor het eerst niet meer via de zaadcoating beschermd waren tegen insecten. Telers moesten volvelds insecticiden spuiten. Dat betekent extra kosten, maar ook een kostenbesparing door het wegvallen van de zaadcoating. CIBE schat dat de telers € 100 extra per hectare kwijt waren aan de insectenbestrijding.

Nog geen beeld van gederfde inkomsten

De bietentelersorganisatie heeft nog geen beeld van de gederfde inkomsten door de lagere suikerproductie, zegt Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun. “Dat beeld wordt duidelijk als alle bieten zijn geleverd. Op plekken waar de bieten zijn aangetast door vergelingsziekte is het suikergehalte zo’n 1,5 procentpunten lager dan in de niet-aangetaste plekken. Dat betekent dat de suikerproductie per hectare zo’n 5% lager uitvalt.”

Grote verscheidenheid in aantastingen

Wat opvalt is de grote verscheidenheid in aantastingen, zegt De Lugt. “CIBE constateert in sommige lidstaten veel schade door vergelingsziekte en in andere landen veel minder schade. Dat grote verschil zien wij ook in Nederland. In het Zuidwesten zijn de bieten veel meer aangetast door vergelingsziekte dan in het midden of noorden van het land. Er is onderzoek nodig om de oorzaak te achterhalen.”