Uitdagend oogst- en zaaiwerk voor EU-boeren

Veel boeren in verschillende delen van Europa ondervinden moeilijkheden met oogsten van zomergewassen en inzaaiproblemen bij de wintergewassen.

Dat blijkt uit de oktober-prognose van het Joint Research Centre (JRC), het wetenschappelijk bureau van de Europese Commissie.

Regen of juist droogte

Veel regenval maakte het oogstwerk in Groot-Brittannië van zomergewassen lastig, maar ook in delen van de Benelux, Noord-Duitsland, Denemarken en het zuiden van Zweden. Droog weer belemmerde juist de inzaai van wintergewassen in Noord-Frankrijk, Duitsland, Spanje en enkele Oost-Europese landen. Maisopbrengst per hectare valt in het grootste gedeelte van de EU lager uit dan gemiddeld.

Minder suikerbieten

Voor granen verandert er niet veel ten opzichte van de voorgaande maand. Het JRC schat de oogst voor suikerbieten in de EU in oktober 1,2% lager in dan een maand geleden. Het zuiden en midden van Europa oogst minder dan het meerjarig gemiddelde. Voor aardappelen wordt de oogst 0,5% lager ingeschat dan in september. Voornamelijk door lager dan gemiddelde opbrengsten in Duitsland, Polen, Tsjechië, Oostenrijk en Roemenië.

Vertraagde inzaai koolzaad

Voor koolzaad is inzaaiwerk vertraagd door droogte in augustus en de eerste hevan september in de meest belangrijke koolzaadproducerende regio’s van Europa.