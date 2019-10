Uienexport zet weer flinke stap in week 37

De uienexport van week 37 komt op een voorlopige 32.897 ton, zo blijkt uit gegevens van het GroentenFruit Huis. Een stap omhoog ten opzichte van vorige week.

Senegal blijft aanvoerder van de lijst van exportbestemmingen. Hier ging in de week van 9 september 7.106 ton Nederlandse uien naartoe. De tussenstand komt hiermee op 38.381 ton uien met bestemming Senegal, wat bijna 1.000 ton meer is dan vorig jaar over dezelfde periode.

Het totaal loopt inmiddels ook voor met 229.480 ton (2018: 219.928 ton). Gezien de betere oogstresultaten niet zo verwonderlijk. De exporteurs weten hun klanten blijkbaar weer te vinden na de uienschaarste van vorig seizoen.

Opmerkelijk is de tweede exportbestemming: Brazilië, dat ook fors aan de markt is met 6.664 ton uien in week 37. Ivoorkust completeert de top drie met de aankoop van bijna 5.000 ton uien.