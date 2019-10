Uienexport loopt voortvarend

De Nederlandse uienexport kwam in week 38, medio september, uit op een totaal van bijna 23.500 ton. Dat was weliswaar ruim 12.000 ton minder dan de voorgaande week, maar de hoeveelheid die toen werd uitgevoerd, was dan ook buitensporig. Dat blijkt uit de jongste, voorlopige, cijfers van GroentenFruit Huis.

Tot dusver verloopt de uienexport dit seizoen voortvarend. Gerekend over de eerste twaalf weken ligt deze 4% boven die van vorig seizoen 2018-’19. Ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande vijf seizoenen is de meerexport zelfs 8%. Verreweg de belangrijkste bestemmingen waren in de verslagweek Ivoorkust en Senegal, samen goed voor respectievelijk 19% en 14% van de totale buitenlandse afname van uien. Maleisië tekende voor 7% en Brazilië voor 5%. De laatste bestemming is opvallend aan de markt voor uien.