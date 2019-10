Transgene Spunta toegelaten in Argentinië

Het Argentijnse ministerie van Landbouw heeft de eerste transgene aardappel onder de rasnaam Spunta Ticar opgenomen in het rassenregister. Daarmee is de teelt van deze aardappel officieel toegestaan.

De transgene aardappel is resistent tegen het aardappel-Y-virus. De komst van deze aardappel, met de rasnaam Spunta Ticar, werd al in december vorig jaar aangekondigd. De biologische veiligheid van deze aardappel is al in 2015 vastgesteld door de Argentijnse commissie voor de biotechnologie (Conabia).

Spunta is basis

De transgene aardappel is het resultaat van het werk van Argentijnse wetenschappers van de nationale raad voor technisch wetenschappelijk onderzoek (Conicet), in samenwerking met onderzoekers van het bedrijf Sidus Tecnoplant. De basis voor de nieuwe cultivar is het ras Spunta. Daarin is met behulp van de bacterie Agrobacterium een genetische verandering aangebracht die zorgt voor een genuitschakeling bij het virus als dat de plant binnendringt.

Meerdere jaren virusvrij

Het virus, dat wordt overgedragen door insecten, kan ernstige infecties veroorzaken en ook worden overgedragen aan volgende generaties knollen. Volgens de Argentijnse raad voor informatie en ontwikkeling van biotechnologie (Argenbio) kunnen boeren nu meerdere jaren virusvrije pootaardappelen produceren voor eigen gebruik. Hierdoor en door minder gebruik van insecticiden kunnen, volgens Argenbio, boeren tot wel US$ 40 miljoen (zo’n € 36 miljoen) per jaar besparen.

Belangrijk ras voor Nederland

Spunta is in Nederland één van de grootste rassen in de pootgoedteelt. Dit jaar werd van dit belangrijke exportras op 4.557 hectare pootgoed geteeld. ter indicatie; het totale bij de keuringsdienst NAK aangemelde pootgoedareaal in Nederland omvat dit jaar 42.029 hectare. Spunta is voor de Nederlandse pootgoedteelt één van de belangrijkste rassen in de export naar Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.