Suikeropbrengst naar beneden bijgesteld

Op basis van de tot op nu toe geleverde bieten verwacht Suiker Unie een gemiddelde suikeropbrengst van 13,5 ton per hectare.

Bij de eerste opbrengsprognoses ging Suiker Unie nog uit van een suikeropbrengst van 14 ton per hectare. De wortelopbrengsten zijn lager dan eerder verwacht, maar vooral het suikergehalte pakt lager uit. De agrarische dienst van Suiker Unie constateert in alle gebieden sterk wisselende opbrengsten. Vooral op de droogtegevoelige gronden zijn de verschillen extreem van 50 ton tot wel 100 ton bieten per hectare. Deze grote variatie maakt de prognose voor de eindopbrengst niet eenvoudig.

Groei van nieuw blad

Gemiddeld blijft het suikergehalte achter. De neerslag na de langdurige droge periode zorgt voor groei van nieuw blad op percelen waar de groei is achtergebleven of heeft stilgestaan. Daarnaast is er de laatste weken een flink tekort aan zonuren en daarbij is de temperatuur in de nachten hoog. Al deze elementen hebben een negatief effect op het suikergehalte.

Ondanks nat weer volle capaciteit

De fabrieken draaien ondanks het natte weer op volle capaciteit. Vooral in het Noorden en Noordwesten is het in de afgelopen week erg moeizaam geweest om de rooiers aan de gang te houden. In enkele regio’s was de voorraad suikerbieten minimaal.