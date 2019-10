Suikerbietenoogst kan snel worden hervat na regen

De oogst van suikerbieten kan na de regen weer snel worden hervat, verwacht Suiker Unie.

“Voor het eerst in 2019 hebben we te maken met natte omstandigheden”, schrijft de agrarische dienst in het campagnebericht. “Overal heeft het behoorlijk geregend, in het Noorden regionaal meer dan 100 millimeter. De gortdroge ondergrond kan heel wat water bergen voor er sprake is van verzadiging.” In het Zuidoosten gaat het oogsten van de bieten na de regen eindelijk een stuk beter. De grond is zacht geworden, waardoor de bieten gemakkelijker uit de grond komen.

Landelijk is de bietenvoorraad voldoende en de verwerking verloopt op beide fabrieken goed. Het suikergehalte is in de derde campagneweek opnieuw gestegen, naar 16,7%. De tarra is 8,4% en de winbaarheid 89,5 punten.