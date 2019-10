Subsidie toegekend voor Convenant Robuuste Aardappelen

Voor het Convenant Robuuste Aardappelrassen is door de provincie Flevoland een subsidie toegekend aan BDEKO, de Vereniging van BD- en EKO-boeren. De subsidie maakt een bredere aanpak mogelijk. Het bedrag van de POP-3-subsidie is niet bekend gemaakt.

“We zijn heel blij dat we met deze subsidie een extra impuls kunnen geven aan de duurzame aardappelteelt in de provincie en onze ervaringen kunnen delen met biologische en gangbare telers,” zegt Henk Klompe, bestuurslid van de Vereniging van BD- en EKO-boeren Provincie Flevoland. “Aardappelen telen zonder óf met zo min mogelijk middelen is een stuk eenvoudiger met robuuste rassen.”

Robuuste rassen in het schap

Het POP-3-project sluit aan bij het convenant ‘Robuuste aardappelteelt’ dat in 2017 is getekend. Het streven is dat alle biologische aardappelen in het supermarktschap in 2020 rassen zijn die resistent zijn tegen de aardappelziekte phytophthora. Belangrijk onderdeel van het project is een jaarlijks demonstratieveld waar alle robuuste rassen worden verbouwd om aan zowel biologische als gangbare telers te laten zien hoe ze zich in de praktijk houden.

Ook verschil voor gangbare teler

Naast het demoveld in Flevoland liggen er ook nog velden in Zuid-Holland en Groningen. Op de demovelden staan biologische aardappelrassen die zowel voor de tafel- als voor de frietaardappelen geschikt zijn. Nu worden ze vooral door biologische boeren geteeld, maar ook voor de gangbare teelt kunnen deze rassen een verschil maken.

Een voorbeeld van een robuust ras op het demoveld Robuuste Aardappelen in Zeewolde. - Foto: Ruud Ploeg

Resistentiegenen stapelen

Nog meer resistente rassen zijn nodig, vooral voor de fritesaardappelen. En met het oog op de toekomst worden rassen ontwikkeld met meer dan een resistentiegen. Klompe: “Het is belangrijk om meerdere resistentiegenen te stapelen, zodat phytophthora minder kans heeft om door te breken. Om doorbraak te voorkomen is het essentieel dat telers die een aantasting van phytophthora zien, deze zo snel mogelijk verwijderen. Daar hebben we de telers hard bij nodig.”

Geld voor e-learning

Naast het onderhouden van de demovelden is er geld beschikbaar voor de e-learningmodule, maar ook om het Convenant in het buitenland uit te dragen. In België is vorig jaar eerst in Vlaanderen en vervolgens ook in Wallonië het Convenant Robuuste Aardappelen getekend. Klompe: “Er is interesse vanuit Duitsland getoond. En we hopen dat de fritesindustrie nog beter gaat aanhaken.”