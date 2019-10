Proefrooiing brengt effect variabel poten in beeld

Proefrooiing op het bedrijf van Peter van der Poel in Abbenbroek (Z.-H.).

Peter van der Poel is deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Een proefrooiing op zijn bedrijf moet duidelijk maken in welke mate het variabel poten effect heeft gehad op de kwaliteit en de sortering van de fitesaardappelen. Op lichte grond (geringe potentie) was de pootafstand met 39 centimeter het ruimst. Op de zwaardere grond hanteerde de ondernemer een pootafstand van 31 centimeter.

Proefrooiing op het bedrijf van Peter van der Poel (links op de foto) in Abbenbroek (Z.-H.). - Foto: René Stevens

De aardappelen gaan begin november bij toeleverancier Van Iperen over de automatische proefsorteerder om de aardappelen digitaal te verwerken.Op het eerste zicht denkt Van der Poel dat het variabel poten op zowel de lichte als de zware grond een positief effect heeft gehad op de sortering en de opbrengst.