Pootaardappelen scoren iets beter in nacontrole

Pootaardappelen scoren iets beter in de nacontrole dan de weken hiervoor. Het verlagingspercentage blijft echter het hoogste in zeker 20 jaar.

Volgens de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed (NAK) is tot nu toe 37,7% van het areaal in klasse verlaagd. Eind september zat de verlaging op 38,6%. De nacontrole begon dit seizoen met een verlaging van 41,5%.

Vorig jaar rond deze tijd was 25% in klasse verlaagd. Ook dat was al erg hoog. In de jaren daarvoor was dat veel lager.

3 redenen voor slechte score in nacontrole

Er zijn drie redenen waarom de pootaardappelen zo slecht scoren in de nacontrole.

Er zat al virus in het uitgangsmateriaal dat dit jaar is gepoot. Dat kwam weer omdat de luizendruk in 2018 hoog was.

Dit jaar waren er al vroeg in het groeiseizoen luizen, waardoor ze over een lange periode de pootaardappelen konden besmetten met virus.

Selecteurs kunnen niet alle viruszieke planten opsporen.

NAK-keurmeesters zagen in juni al veel primair virus. Dan kun je slechte resultaten verwachten in de nacontrole. Dat was al te voorzien gezien de resultaten in de veldkeuring. In de veldkeuring is 36% van de klasseverlagingen veroorzaakt door virus. Dat was in de jaren daar voor altijd minder dan 15%.

Bacterieziekte belangrijkste reden voor verlaging

De belangrijkste reden voor verlaging of afkeuring in de veldkeuring bleef bacterieziekte, namelijk in 52% van de gevallen. Dat was wel veel lager dan in andere jaren. Toen lag dat altijd boven 70%.