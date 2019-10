Paardenbloementeelt voor natuurrubber stap dichterbij

Met de oprichting van de joint venture Lion-Flex wordt een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de paardenbloementeelt voor rubber. Het eerste doel: de productie van de plant vergroten, waarmee de teelt financieel interessant wordt.

Plantenveredelaar Barenbrug en onderzoekbedrijf KeyGene bundelen de krachten voor de ontwikkeling van paardenbloemrassen voor rubber en het opzetten van duurzame productie van natuurlijk rubber in Europa. Keygene brengt veredelingsmateriaal, kennis, expertise en technologie in. Barenbrug levert de plantenveredelingsexpertise en infrastructuur voor de zaaizaadproductie.

Het Wageningse plantenonderzoekbedrijf KeyGene ontwikkelde in het laatste decennium lijnen en rassen die economisch en technisch gezien bijna klaar zijn voor de teelt in Europa. Binnen Lion-Flex wordt verder gezocht naar de beste extraheringsmethode om rubber efficiënt uit de wortels te halen en de juiste verkoopkanalen. Voor het kweekwerk wordt een speciale paardenbloemveredelaar gezocht die op het veredelingsstation van Barenbrug aan de slag gaat.

Paardenbloemen worden voor hun wortel geteeld; daar wordt rubber uit gewonnen. - Foto: Ruud Ploeg

Grotere vraag naar rubber biedt kansen voor paardenbloementeelt

De vraag naar rubber neemt wereldwijd toe, terwijl de productie onder druk staat. Natuurlijk rubber komt nu uit de rubberboom. Areaaluitbreiding gaat ten koste van regenwoud, wat geen duurzame aanpak is. Daarbij worden de bomen door een schimmelziekte bedreigd. Volop kansen dus voor paardenbloementeelt.

De commerciële introductie van de paardenbloemrassen duurt nog zeker drie jaar, zegt Anker Sørensen van Keygene. “Je moet het goed voor elkaar hebben voor je het uitwaaiert”, verklaart hij. “De eerste rassen zijn goed, maar nog niet goed genoeg om als vierde gewas te introduceren.”

Lion-Flex kijkt wereldwijd, maar in eerste instantie in Europa en daarbij zitten de Nederlandse telers eerste rang. “Hier hebben we de kennis. We zijn ervan overtuigd dat we tot een goed verdienmodel komen. Een model waarmee alle schakels in de keten geld verdienen.”

Paardenbloem kan als zomer- en wintergewas worden gezaaid

De paardenbloem groeit overal, maar houdt, net als veel andere planten, van goede gronden met veel organische stof. Technisch gezien hebben witlofpennentelers een streepje voor. Paardenbloemen worden op ruggen geteeld en hebben beregeningsmogelijkheden nodig om goed aan de groei te komen. Vrees voor onkruid in de teelt erna is voor de gemiddelde akkerbouwer niet nodig, omdat de plant makkelijk te bestrijden is. Paardenbloemen kunnen als zomer- of wintergewas worden gezaaid.

Het innovatieve en duurzame van de paardenbloem sprak de familie Barenbrug het meest aan in het plan, zegt directielid Frank Barenbrug. “We zijn ontzettend enthousiast, omdat we veel kunnen betekenen als we stabiele natuurrubberproductie kunnen realiseren met behoud van regenwoud”, legt hij uit. “Er moet nog best veel gebeuren, maar we gaan zeker de goede kant op. De hectareproductie moet toenemen, we moeten een model voor de verwerking uitvinden en de route naar de markt uitstippelen. Maar we weten dat het kan. Hopelijk wordt het een succesvol gewas voor de Nederlandse boer.”