Ook akkerbouwbond stopt overleg met LNV

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) schort het overleg op met het ministerie van Landbouw.

Eerder besloot de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) alle overleg te staken. LTO overweegt hetzelfde te doen.

Voorzitter Teun de Jong van de NAV heeft het even gehad met de overheid. “We gaan weer praten zodra het ministerie beter luistert naar de boeren. Wat ons erg raakt is dat de overheid veel te verkokerd kijkt naar allerlei maatregelen. Bij een besluit wordt volstrekt niet gekeken naar de gevolgen voor andere beleidsterreinen. Het ontbreekt aan samenhang.”

Gewasbescherming

De Jong geeft een aantal voorbeelden. “Er wordt niet gekeken naar hoe zaken als CO 2 , mest, bodembeheer en gewasbescherming op elkaar inwerken. Het verbod op neonicotinoïden leidt tot extra gebruik van insecticiden. Voor de bodemgezondheid en voor de opslag van CO 2 is het goed om grond niet te ploegen. Maar dan willen boeren wel een goed onkruidbestrijdingsmiddel, zoals glyfosaat, achter de hand houden. De NAV wil een producentenorganisatie oprichten voor consumptieaardappeltelers. Zelfs na jarenlang vragen hebben wij nog steeds geen duidelijkheid van het ministerie welke voorwaarden gelden om te voldoen aan de EU-richtlijnen.”

Kringlooplandbouw

De Jong verwijst ook naar het rapport van de Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw, dat deze week verscheen. “De essentie van het rapport is dat integraal beleid nodig is in Nederland, de EU en in de handelsakkoorden met landen buiten de EU. De legbatterij is verboden in de EU, maar batterij-eieren worden geïmporteerd. Nederland stimuleert strokenteelt, maar akkerbouwers moeten vanwege de handelsakkoorden concurreren met percelen buiten de EU van enkele vierkante kilometers.”

Meer samenhang in beleid komen

De Jong vindt dat de taskforce een afgewogen advies geeft. “Maar de minister van landbouw haalt alleen de krenten uit de pap, zonder het complete pakket aan maatregelen te implementeren. De minister is helaas niet in staat om zich daar bovenuit te worstelen. Boeren worden overspoeld met telkens nieuwe regels. We zullen niet altijd onze zin krijgen, maar er moet echt meer samenhang in het beleid komen.”