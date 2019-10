Nog ruim 70% aardappelen in de grond

Het vlot nog niet echt met de aardappeloogst in Nederland. Volgens rooicijfers van aardappelverwerker Aviko Potato zat in week 42 in Nederland nog 73% in de grond. Slechts 27% van de fritesaardappelen ligt achter de planken of is reeds afgeleverd.

Het rooiwerk is beduidend minder ver dan in voorgaande jaren rond dezelfde tijd. In 2018 was in week 42 88% gerooid, in 2017 80%, in 2016 82% en in 2015 net iets meer dan 70%.

Het verst gevorderd qua rooiwerk zijn telers in het Zuidoosten, Gelderland en Noord Nederland, niet toevallig de zandgebieden. Daar kon ondanks de regen toch een beetje worden gerooid. Op de klei ligt het rooiwerk door de nattigheid al een paar weken stil. Het minst ver zijn telers in Noord-Holland. Daar moet nog 90% van de fritesaardappelen gerooid worden.

In veel Europese landen liggen rooiwerkzaamheden achter

In de landen om ons heen zijn inmiddels beduidend meer aardappelen gerooid dan in Nederland, al loopt ook daar het rooiwerk achter bij het langjarig gemiddelde. In Frankrijk is 48% van de aardappelen gerooid, terwijl dat in voorgaande jaren rond 80% was. In België is 60% gerooid. Dat is iets minder dan in 2016, maar in 2015, 2017 en 2018 lag in week 42 het rooiwerk boven 80%. In het Verenigd Koninkrijk is de helft van de aardappelen gerooid. Ook vorig jaar ging door nattigheid de oogst in het VK moeizaam, toen was rond deze tijd 62% gerooid. In de jaren daarvoor lag het percentage boven 80%. In Duitsland en in Polen liggen de rooiwerkzaamheden wel redelijk op schema. In Duitsland is 75% gerooid, in Polen 70%.

Paniek onder telers dat aardappelen blijven zitten, is er nog niet. De komende weken wordt in veel regio’s droog weer voorspeld en nog geen vorst. Zodra de rooiers het land op kunnen, volgen lange dagen om alsnog de oogst zo snel mogelijk veilig te stellen.