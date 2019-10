NEPG: verwacht 26,9 miljoen ton aardappelen

De Northwestern European Potato Growers (NEPG) schat de aardappeloogst voor consumptieaardappelen in de belangrijkste aardappellanden (Duitsland, België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië) iets onder 27 miljoen ton.

Medio september ging de NEPG er nog vanuit dat tussen 27 en 27,3 miljoen ton aardappelen zouden worden geoogst. Als alle aardappelen uit de grond komen, wordt ongeveer 26,9 miljoen ton geoogst. Dat is 10% meer dan vorig seizoen en 1,8% meer dan het vijfjarig gemiddelde. “De daadwerkelijke kilo’s in met name Duitsland en België vallen tegen ten opzichte van de proefrooiingen”, zegt Bert Timmermans, bestuurslid van de NEPG.

Groter areaal

De grotere aardappelproductie komt door de uitbreiding van het areaal in de vijf aardappelproducerende landen. Vergeleken met het vijfjarig gemiddelde is het areaal dit seizoen 9% toegenomen. De gemiddelde totale opbrengst wordt geschat op 43,9 ton per hectare. Dat is bijna 7% onder het vijfjarig gemiddelde, maar zo’n 3 ton per hectare meer dan vorig seizoen. Toen de opbrengsten tegenvielen.

De cijfers voor Groot-Brittannië zijn nog niet beschikbaar, waardoor het vijfjarig gemiddelde is gebruikt. Naar alle waarschijnlijkheid komt dat dicht in de buurt van de werkelijkheid. In Groot-Brittannië is 70% van de consumptieaardappelen gerooid.

Late oogst

De oogst is dit seizoen later dan andere jaren. Door de droge zomer werd in september nog overal waar dat kon beregend en in oktober was het te nat om te rooien. In Nederland en België lopen rooiwerkzaamheden het meeste achter; afgelopen weekend moest nog bijna 60% van het land komen. De oogst is ondertussen weer op gang gekomen en bij normale omstandigheden moeten telers de aardappelen van het land kunnen halen.

Timmermans: “De snelheid is eruit. Dagen worden korter en het droogt minder. Hierdoor zijn er telers die minder diep rooien en een hoekje overslaan. Daardoor verwacht ik ook minder opbrengsten.”

Hogere kostprijs

De NEPG geeft aan dat de afgelopen weken aardappelen naar Polen en landen in Zuid- en Zuidoost-Europa zijn gegaan. Hierdoor zijn deze geëxporteerde tonnen niet meer beschikbaar voor de EU-5-markt. De prijzen zullen afhankelijk zijn van de definitieve oogst en de kwaliteit tijdens de opslag. De NEPG stipt aan dat de productiekosten op het vasteland zijn gestegen en de komen de jaren blijven stijgen als gevolg van meer beregening, hogere oogstkosten door bijvoorbeeld natte omstandigheden en ook hogere bewaarkosten. Bewaarkosten lopen extra op voor alternatieven voor CIPC en schoonmaakkosten van opslagplaatsen.