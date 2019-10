Moeizame Belgische aardappeloogst, kwaliteit vraagt aandacht

In België verloopt de aardappeloogst niet soepel.

In Vlaanderen is de vierde week van oktober naar schatting 65% van de aardappelen geoogst en in Wallonië ligt amper de helft achter de planken. Dat geeft het Belgische aardappelinstituut PCA aan.

Bewaarproblemen

Vanaf 22 september, toen het begon te regenen, is er op de meeste plaatsen 80 tot 140 millimeter water gevallen, met uitschieters naar 190 millimeter. De aardappelen die in deze periode gerooid zijn, zijn relatief nat binnengekomen. PCA verwacht daarom dat er hier en daar bewaarproblemen zullen ontstaan als gevolg van de moeilijke oogstomstandigheden. Vooral moeilijk bewaarbare rassen vormen een risico. Als lenticellen dicht gesmeerd worden en uitwisseling van zuurstof en CO 2 niet mogelijk is, verstikken de aardappelen. Na 3 weken worden dan de eerste rotte knollen zichtbaar. Het PCA adviseert dergelijke partijen goed te volgen en voldoende te ventileren.

Kiemremming vraagt aandacht

PCA geeft aan dat de kwaliteit van de geoogste aardappelen over het algemeen goed is, maar dat er partijen zijn die extra aandacht verdienen. Er zijn partijen met roodrot, ritnaaldenschade en groen gesignaleerd. Daarnaast constateert PCA dat er nog veel moederknollen tussen de aardappelen zitten. Als gevolg van de droogte zijn deze niet weggerot in het veld. Soms zijn ze half rot, soms nog intact. Ook de kiemremming vraagt extra aandacht. Door hoge bodemtemperaturen in de zomer zijn de aardappelen extra kiemlustig. Het PCA adviseert dan ook om aardappelen die bij het inschuren niet behandeld zijn binnen 2 tot 3 weken na inschuren te gassen met een kiemremmer.