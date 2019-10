IRS: zorgvuldig omgaan met gewasresten

Ploegen van een bietenperceel direct na de oogst is een goede optie om verspreiding van bietenziekten te beperken. Dat geldt zeker ook voor de verspreiding van vergelingsziekte.

Afgelopen teeltjaar stak als gevolg van het verbod op neonicotinoïden de virusziekte de kop weer op. Nieuwe spruiten op uitgelopen bietenresten zijn volgens het IRS een belangrijke bron voor vergelingsvirussen, zeker op bietenpercelen waar dit jaar plekken met vergelingsziekte gezien zijn. De jonge spruiten van de bietenopslag zijn aan het eind van de winter en in het vroege voorjaar erg aantrekkelijk voor bladluizen, deze vermenigvuldigen zich daar snel op. Zodra de nieuwe bieten boven komen, verplaatsen de luizen zich waardoor de nieuwe bieten als vroeg in het seizoen met virus geïnfecteerd kunnen worden.

Snel onderploegen

Voor de cercosporaschimmel geldt dat snel onderploegen van de gewasresten de ziektedruk sterk vermindert. De bladschimmel kan tot wel vier jaar overleven in de grond. Door gewasresten zo snel mogelijk na de oogst onder te ploegen, gaan sporen van deze schimmel sneller dood en vormen ze een minder grote bron voor verspreiding. Bij ploegen in het voorjaar is het effect veel minder groot omdat er in de winter al verspreiding via wind heeft plaatsgevonden.

Overleving bietenvlieg

IRS-onderzoekers vermoeden dat onderploegen in het najaar ook de overleving van de bietenvlieg verkleint. De bietenvlieg overleeft als pop de winter. Door gewasresten met poppen onder te ploegen, moeten vliegen in het voorjaar een langere weg afleggen voordat ze aan de oppervlakte komen, waardoor de druk van bietenvliegen dan lager zal zijn.